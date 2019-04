 Brexit, ok dalla Camera dei Comuni alla legge sul rinvio che esclude uscita da Ue senza accordo (no deal)

Londra, 4 Apr 2019 – Via libera della Camera dei Comuni alla legge sul rinvio della Brexit oltre la scadenza del 12 aprile che esclude il ‘no deal’, ovvero il divorzio dall’Unione europea senza un accordo. La legge anti no-deal è passata con una maggioranza trasversale di appena un voto: 313 a favore e 312 contrari.

Il provvedimento sarà sottoposto oggi al vaglio dei della Camera dei Lord per l’approvazione finale. Il provvedimento, promosso dalla laburista Yvette Cooper, è stato approvato con un’inusuale procedura lampo, in meno di 6 ore.

La Tory May ha detto che chiederà un’ulteriore estensione all’Ue oltre il 12 aprile per negoziare un compromesso con il laburista Jeremy Corbyn, tale da consentirle di far approvare dal parlamento il piano sulla Brexit già bocciato 3 volte.

“Probabilmente potrebbe essere cruciale per l’Ue ottenere dal parlamento il sostegno che chiede il primo ministro”, ha dichiarato la May durante il dibattito sulla legge. Ogni ulteriore rinvio per la Brexit prevede il via libera unanime dei leader Ue.

Secondo le anticipazioni del Sun, la May al Consiglio europeo straordinario di mercoledì prossimo chiederà un’estensione di 9 mesi, con l’opzione di anticipare l’uscita non appena i termini del divorzio saranno approvati dal parlamento britannico. Il tal caso, scrive il Sun, vi sarebbe un esodo dal governo con le dimissioni di 15 membri, compresi 5 ministri. “È un oltraggio costituzionale” è stato il commento del parlamentare conservatore e irriducibile brexista Mark Francois, riferendosi alla legge anti no-deal passata per un voto.

Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Junker, ha detto che al Regno Unito non sarà concessa alcuna proroga a breve a meno che il parlamento britannico con ratifichi l’intesa entro il 12 aprile, termine fissato per evitare la partecipazione di Londra alle elezioni del parlamento europeo.