Shardana All Star Challenge 2019 – Alghero Parco Di Porto Conte “Le Prigionette”

Alghero (SS), 3 Apr 2019 – Sabato scorso, sulla pagina ufficiale Shardana Events, è stata annunciata ufficialmente la chiusura delle iscrizioni all’attesissimo evento in programma domenica 7 aprile a Porto Conte: lo Shardana All Star Challenge e le due Shardana Tough & Short Race hanno colpito nel segno e centrato il bersaglio.

Il pubblico ha risposto, la missione è compiuta ed ora non resta che aspettare l’arrivo degli atleti ad Alghero e lo svolgersi di una gara che già si preannuncia combattuta e affascinante. Per un intero fine settimana il centro algherese sarà capitale sarda, italiana, europea e mondiale della disciplina OCR, questo grazie alla ribadita volontà di Shardana Events e dell’Associazione Mudder Inside che, in collaborazione con l’Amministrazione comunale algherese del sindaco Mario Bruno, il Parco di Porto Conte e la Fondazione Alghero, hanno dato vita ad un evento made in Sardegna senza precedenti dall’ampio respiro internazionale.

La sfida, giunta ormai alla sua terza edizione, si sposta sulla Riviera del Corallo, si presenta in una nuova veste e si fa ancora più interessante. L’All star Challenge è una gara agonistica di livello internazionale riservata ai più forti professionisti OCR sulla distanza dei 16 km inframmezzati da 25 ostacoli (naturali e artificiali). Si gareggerà in team da due atleti l’uno in rappresentanza delle Nazioni più forti d’Europa e del globo – Francia, Germania, Danimarca, Olanda, Polonia e Italia – in corsa per il podio del “The Best Team of the World” e il montepremi in denaro.

Ma il 7 aprile ci sarà spazio anche per le Tough & Short Race – competitiva e non competitiva, individuale o team – gare aperte ad atleti Ocr e sportivi di ogni genere che devono però aver compiuto i 16 anni, da disputare rispettivamente sulla distanza di 16 km e 20 ostacoli e di 6 km con 15 ostacoli, naturali e artificiali. A margine è stato creato il circuito 4Mori Ocr Series: chi parteciperà alla gara di Alghero otterrà in premio solo una parte di..medaglia: l’altra potrà conquistarla a Gonnesa in occasione di un’altra tappa del circuito e, più avanti,si comporrà di quattro parti in funzione delle quattro tappe in cui sarà suddiviso il circuito stesso. Per informazioni consultare online il sito www.shardanaevents.com o visitare la pagina facebook Shardana Events.

Il programma – 7 aprile 2019 – Alghero – Parco Di Porto Conte.

Ore 8: location “Casa Gioiosa” inizio operazioni accoglienza atleti. Apertura check-in, accettazione, consegna pacco gara agli iscritti e ritiro bagagli in deposito.

Ore 9: partenza Shardana All Star Challenge. Gara internazionale circuito chiuso fra team composti da due componenti (uomo e donna); totale squadre partecipanti 10; totale atleti partecipanti 20; tipologia di percorso da 16 km e 25 ostacoli; modalità di partenza: unica batteria; arrivo previsto: piazzale “Casa Gioiosa”.

Ore 10,30: partenza Shardana Tough Race. Gara competitiva e non competitiva su percorso misto aperta a tutti; modalità di partecipazione: individuale o team; totale atleti partecipanti: stimati circa 250; tipologia di percorso da 16 km e 20 ostacoli; modalità di partenza: in batterie (categoria èlite, competitiva e non competitiva); arrivo previsto: piazzale “Casa Gioiosa”; fine gara: orario stimato: 13,30.

Ore 13: premiazione dei primi tre team internazionali della gara All Star Challenge

Ore 14: partenza Shardana Short Race. Gara competitiva e non competitiva su percorso misto aperta a tutti; modalità di partecipazione: individuale o team; totale atleti partecipanti: stimati circa 100; tipologia di percorso da 6 km e 15 ostacoli; modalità di partenza: in batterie (categoria competitiva e non competitiva); arrivo previsto: piazzale “Casa Gioiosa”; fine gara: orario stimato: 16.

Ore 17: premiazione Tough & Short Race.

Ore 18: chiusura evento.