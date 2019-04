Noto pregiudicato di Cagliari in stato confusionale per l’assunzione di droga, prima insulta e poi aggredisce i carabinieri, arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale

Cagliari, 3 Apr 2019 – Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, un noto pregiudicato di 39 anni, residente in via Seruci.

I militari intorno alle 18:00 mentre transitavano nei pressi di via Quirra, poiché impegnati in un ordinario servizio di pattuglia, hanno notato improvvisamente il pregiudicato che al loro indirizzo ha iniziato ad urlare proferendo frasi oltraggiose. Pertanto, il personale dell’Arma hanno proceduto all’identificazione dell’uomo che, già in evidente stato di alterazione verosimilmente dovuta all’assunzione di stupefacenti, ha anche inveito e aggredito i carabinieri.

In seguito, con l’intento di condurlo in caserma per ulteriori accertamenti, il 39enne ha dato in escandescenza pertanto ha costretto i militari ad ammanettarlo, fasi durante le quali il malvivente colpiva violentemente uno dei militari. Quindi è stato portato negli uffici del comando provinciale dove è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza del comando provinciale Carabinieri in attesa della celebrazione del rito direttissimo tenutosi questa mattina durante il quale l’arresto è stato confermato e concesso termini a difesa fissando la prossima udienza per il prossimo 26 aprile.