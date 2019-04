Decollato oggi il primo volo Air Italy Milano-Los Angeles

Milano, 3 Apr 2019 – É stato inaugurato oggi il primo volo non-stop di Air Italy per Los Angeles, decollato da Milano Malpensa alle 13.00, che diventa il terzo collegamento diretto della Compagnia verso il Nord America, dopo il lancio lo scorso anno delle rotte Milano-New York JFK e Milano- Miami.

Il nuovo servizio IG943 Milano-Los Angeles, che opererà quattro volte alla settimana, è stato inaugurato dal Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov, che ha ringraziato SEA Aeroporti di Milano, ha inviato un caloroso saluto ai passeggeri in partenza e ai rappresentanti dei media.

Dopo un anno da record, vissuto all’insegna di una straordinaria crescita del traffico, prosegue il percorso di crescita insieme ai partner con grande soddisfazione. Il lancio di questa nuova destinazione: Los Angeles, volo operato da Air Italy, arricchisce il già ampio portafoglio di rotte, aprendo una rotta sugli Stati Uniti che mancava in questo aeroporto da ben 17 anni, nonostante un potenziale di mercato sul Nord Italia di circa 200.000 passeggeri/anno.

Il prossimo e quarto servizio verso gli Usa di Air Italy ad essere inaugurato, sarà il collegamento, tra Milano e San Francisco, operativo quattro volte la settimana, che prenderà avvio il 10 aprile con voli ogni mercoledì, giovedì, sabato e martedì.

I nuovi voli per Los Angeles sono attivi quattro volte la settimana (di mercoledì, venerdì, domenica, lunedì) e sono operati dal nuovo Airbus 330-200 di Air Italy che offre 24 posti in Business e 228 in classe Economy.

Tutti i voli internazionali da e per Milano Malpensa, compreso il nuovo servizio per Los Angeles, beneficiano di come connessioni con voli nazionali serviti da Air Italy tra Milano e il centro e sud Italia, ovvero Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia.

Estate 2019 – Nord America

Milano Malpensa – Los Angeles – Milano Malpensa

(mercoledì, venerdì, domenica e lunedì)

Milano (MXP) – Los Angeles (LAX) IG943 partenza 13:00- arrivo 16:50 pm

Los Angeles (LAX) – Milano (MXP) IG944 partenza 18:50 – arrivo 15:55 (+1 giorno)

Milano Malpensa – San Francisco – Milano Malpensa

(mercoledì, giovedì, sabato e martedì)

Milano (MXP) – San Francisco (SFO) IG937 partenza 13:35 pm arrivo 17:10

San Francisco (SFO) – Milano (MXP) IG938 partenza 19:10 pm arrivo 16:05 (+1 giorno)

Milano Malpensa – New York JFK – Milano Malpensa

(giornaliero)

Milano (MXP) – New York (JFK) IG901 partenza 13:15 arrivo 16:40

New York (JFK) – Milano (MXP) IG902 partenza 20:30 pm arrival 10:50 (+1 giorno)

Milano Malpensa – Miami – Milan Malpensa

(venerdì, sabato, domenica e lunedì – dal 1° Maggio anche il giovedì)

Milano (MXP) – Miami (MIA) IG969 partenza 12:55 arrivo 17:10

Miami (MIA) – Milano (MXP) IG968 partenza 19:10 arriv 11:05 (+1 giorno)

Tutti i voli sono in connessione con: Rome (FCO), Napoli (NAP), Lamezia Terme (SUF), Palermo (PMO), Catania (CTA), Olbia (OLB) e Cagliari (CAG)