A Genova neonato muore dopo una circoncisione fatta in casa.

Genova 3 Apr 2019 – Un neonato è morto a seguito di una circoncisione fatta in una casa. Il fatto è avvenuto la scorsa notte a Quezzi, Genova. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. La madre e la nonna del piccolo, nigeriane, sono state portate in questura per essere interrogate e poi sono state arrestate per omicidio preterintenzionale. Con loro arrestato anche un africano considerato dalle donne un ‘santone’ che avrebbe praticato la circoncisione. L’uomo è stato bloccato a Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, sarebbero state le stesse donne a chiamare il 118. Una volta arrivati i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del neonato e chiamare la polizia.

Il ministro della Sanità, Giulia Grillo, dopo il caso di qualche giorno fa, ha ribadito la necessità di “trovare soluzioni”. Sul tema “bisogna confrontarsi con le autorità religiose – ha spiegato – ma l’assoluta priorità è individuare un protocollo per la sicurezza dei bambini”.