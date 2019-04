Maltempo – Nuova perturbazione investe l’Italia: in arrivo forti temporali al nord e nevicate sulle Alpi

Cagliari, 2 Apr 2019 – Temporali anche intensi al Nord, con picchi di 100 mm su alta Toscana e Levante Ligure, copiosa neve sulle Alpi anche a quote basse che potrà dare un contributo contro la siccità, e temperature in calo anche di 8-10 gradi in alcune regioni. Queste le previsioni degli esperti per i prossimi giorni.

“Domani – spiegano – arriva la prima perturbazione atlantica, mentre giovedì prenderà vita il vortice ciclonico sul Mediterraneo occidentale con avanzata del fronte freddo più attivo. Si potranno avere rovesci e temporali anche intensi in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche, tanta neve sulle Alpi inizialmente a quote medio-alte, poi in calo sotto i 1000m, venti in netto rinforzo e temperature in calo anche di oltre 8-10C su alcune regioni”.

La fase clou del maltempo si avrà tra mercoledì e giovedì. Domani, in particolare, piogge e rovesci tenderanno a intensificarsi su Alpi, Prealpi, pedemontane, Liguria ed entro fine giornata su tutto il Nordovest. Neve sulle Alpi oltre 1500-1800m, in calo serale. Locali piogge o rovesci, anche a sfondo temporalesco sono inoltre attesi su Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Giovedì ci sarà l’apice del maltempo al Nord. Netto peggioramento anche al Centrosud.

“Le precipitazioni potranno risultare particolarmente abbondanti al Nord e tirreniche, punte di oltre 100-150mm sulle Alpi, fino a 60-80m su alta Valpadana e Liguria; picchi di oltre 100mm su alta Toscana e Levante Ligure, fino a 50-80mm su restante Toscana, Umbria, Lazio”.

“Venerdì le piogge si concentreranno al Sud, mentre al Centronord avremo un temporaneo miglioramento. Nel fine settimana – concludono – il tempo tornerà instabile, sabato al Centro, mentre domenica si prevedono ulteriori piogge al Centrosud”.