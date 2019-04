Gdf Cagliari scopre un soggetto che deteneva somme all’estero per 245 mila euro.

Cagliari, 2 Apr 2019 – Le Fiamme Gialle di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, hanno concluso un controllo nei confronti di un amministratore di una società operante nell’hinterland cagliaritano nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento e casalinghi.

L’attività in questione si pone come ulteriore approfondimento investigativo nei confronti della società, già sottoposta a precedente verifica fiscale che aveva consentito di appurare ricavi non dichiarati per oltre 258.000 euro ed un evasione I.V.A. di 38.410 euro.

L’azione dei Finanzieri, in questa circostanza, è stata orientata, in particolar modo, al controllo, in capo al responsabile della società, circa il corretto assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in vigore in materia di monitoraggio fiscale.

Tale norma prevede l’obbligo per le persone fisiche residenti di indicare distintamente, per tipologia, nella dichiarazione dei redditi, tramite la compilazione di un apposito quadro denominato “RW”, le disponibilità finanziarie e immobiliari detenute all’estero, se di importo/valore complessivo superiore a 10.000 euro.

Quindi, sulla base degli elementi informativi e contabili acquisiti nel corso della precedente verifica fiscale, è stato possibile rilevare che nel 2017, l’amministratore della società ha trasferito nel territorio italiano somme di denaro detenute all’estero per complessivi 245.000 euro, anche avvalendosi di interposte persone, omettendo di comunicarle, ai fini del monitoraggio fiscale, nel previsto riquadro della dichiarazione dei redditi.

Il controllo si è concluso con la segnalazione alla Agenzia delle Entrate ai fini dell’irrogazione della conseguente sanzione amministrativa, commisurata in una percentuale compresa tra il 3 ed il 15% dell’importo trasferito.