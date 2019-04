Ucraina, al primo posto il comico Zelensky seguito dal presidente in carica Poroshenko.

Kiev, 1 Apr 2019 – Con una risata ha seppellito gli altri concorrenti e costretto l’uscente e ricco uomo d’affari presidente della Repubblica ucraina. Infatti, il comico e umorista, volto noto delle tv, Volodymyr Zelensky, è in testa nel primo turno delle presidenziali in Ucraina davanti all’attuale capo dello Stato, Petro Porochenko. Secondo i risultati ancora parziali diffusi dalla Commissione elettorale, il comico ha ottenuto il 30,2% contro il 16,7% di Porochenko. Il ballottaggio si terrà il 21 aprile. Si conferma al terzo posto Yulia Timoshenko (13,2%), che aveva contestato la validità degli exit poll. La Commissione elettorale centrale ha inoltre diffuso il dato finale sull’affluenza: 63,52%.

Erano oltre 29 milioni i cittadini chiamati oggi a scegliere fra 39 candidati presidenziali. Sul voto hanno anche pesato le forti tensioni con Mosca, alimentate dal conflitto fratricida, fomentato dal dittatore russo, Ras-Putin, nella parte orientale e dall’annessione della Crimea alla Russia. Quasi 30 mila i seggi vigilati da 135 mila fra militari e uomini delle forze dell’ordine.

Zelensky, 41 anni, la cui unica esperienza di governo è stata quella di aver interpretato un professore di storia che diventa presidente in una serie tv, si presenta come indipendente ma ha avuto come rampa di lancio l’emittente televisiva “1+1” di Holomoisky (latitante dopo la fuga all’estero dalle inchieste della magistratura) che molti considerano il suo vero sponsor.