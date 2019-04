Nuovo femminicidio in Sardegna: ex marito uccide la moglie a colpi di pistola e ferisce gravemente il compagno.

Nuoro, 1 Apr 2019 – Dopo alcune ore di fuga è stato ritracciato e arrestato ieri sera dagli investigatori dei comandi provinciali di Nuoro e Sassari, Ettore Sini, di 49 anni, agente di polizia penitenziaria, autore dell’omicidio della ex moglie che cerca di ricostruirsi una vita con il nuovo compagno, ferito in modo grave anche lui, colpevole solo di essersi innamorato della sua ex.

L’assassino, originario di Bono, nel sassarese, dopo aver fatto irruzione a casa della ex moglie, Romina Meloni anche lei di 49 anni, a Nuoro, l’ha freddata con alcuni colpi di pistola e subito dopo ha anche sparato al convivente, Gabriele Fois, stessa età della vittima e dell’assassino, ferendolo in modo grave e poco dopo soccorso e ricoverato in Rianimazione al San Francesco di Nuoro.

Gli carabinieri lo hanno rintracciato nel capoluogo turritano dove vagava in stato confusionale.

Il grave fatto di sangue è avvenuto poco prima delle 17 in un’abitazione di via Napoli, alla periferia del capoluogo nuorese.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, sarebbero stati i vicini di casa a chiamare il 112 dopo aver sentito delle urla nell’abitazione della donna e subito dopo degli spari da arma da fuoco. Ma quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto, insieme con il personale medico del 118, per la donna non c’era più niente da fare. Era morta sul colpo.