Dipendenze e salute mentale: il ruolo della comunicazione tra vecchie e nuove fragilià’. Seminario di formazione per i giornalisti giovedì e venerdì prossimi a Villacidro e Macomer

Cagliari, 1 Apr 2019 – L’Ordine dei giornalisti della Sardegna con la Delegazione regionale Caritas Sardegna, l’UCSI Sardegna e il CSV Sardegna Solidale, si legge in una nota, organizzano, a Villacidro e Macomer, due seminari formativi per giornalisti dal titolo: “Dipendenze e salute mentale: il ruolo della comunicazione tra vecchie e nuove fragilità”. I due appuntamenti nascono con l’obiettivo di risvegliare l’attenzione e approfondire i temi delle dipendenze, sempre più diffuse in Italia e in Sardegna, e della psichiatria. Si svolgeranno giovedì 4 aprile 2019 nel Centro culturale di alta formazione (ex palazzo Vescovile, via Vittorio Emanuele 15), Villacidro, dalle ore 14 alle ore 17, e venerdì 5 aprile 2019 nella sede ex caserme Mura, via Gramsci, Macomer, dalle ore 14 alle ore 17.

Giovedì 4 aprile al Centro culturale di alta formazione (ex palazzo Vescovile, via Vittorio Emanuele 15), a Villacidro, introdurrà i lavori Francesco Birocchi, presidente ODG Sardegna. Poi, dopo i saluti di don Angelo Pittau, direttore Caritas diocesana di Ales-Terralba e Andrea Pala, presidente UCSI Sardegna, sono previsti gli interventi di: Alessandro Coni, psichiatra e direttore del Dipartimento salute mentale e dipendenze delle ASSL Cagliari, Carbonia, Sanluri, Giampiero Farru, presidente CSV Sardegna Solidale, Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta, presidente onorario gruppo Abele e Padre Salvatore Morittu, fondatore dell’associazione Mondo X Sardegna per la difesa dell’uomo. Venerdì 5 aprile al Centro servizi culturali (ex caserme Mura, via Gramsci) a Macomer, dopo, l’introduzione di Francesco Birocchi, presidente Odg Sardegna e i saluti di Franco Deiana, direttore Caritas diocesana di Alghero – Bosa e di Andrea Pala, presidente Ucsi Sardegna, interverranno: Rosalba Cicalò, responsabile Serd Nuoro, Giampiero Farru, presidente Csv Sardegna Solidale,

Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta, presidente onorario gruppo Abele e Padre Salvatore Morittu, fondatore dell'associazione Mondo X Sardegna per la difesa dell'uomo.

