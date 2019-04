Arrestato dai carabinieri della compagnia di Carbonia giovane di 25 anni per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, lesioni personali colpose e fuga con omissione di soccorso.

Carbonia, 1 Apr 2019 – Nella tarda serata di ieri, Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Carbonia, hanno arrestato Davide Ennas, di 25 anni, commerciante, della città ma residente a Sant’Antioco, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, lesioni personali colpose e fuga con omissione di soccorso.

Il giovane, alla guida della sua auto, con a bordo un coetaneo, mentre transitava in via Roma, alla vista della pattuglia del nucleo Radiomobile impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha invertito repentinamente la direzione di marcia dandosi alla fuga. Quindi è stato subito inseguito e nel mentre il fuggiasco ha fatto una serie di spericolate manovre mettendo a repentaglio l’incolumità delle decine di automobilisti e pedoni che transitavano nelle vie della cittadina, in quel momento particolarmente affollate.

L’inseguimento è proseguito anche fuori dal centro abitato sulla statale 126 verso Villamassargia, dove il fuggitivo ha tamponato violentemente una piccola vettura con a bordo due pensionati che sono andati fuoristrada. Gli anziani sono stati subito soccorsi dai militari di un’altra pattuglia sopraggiunta per la circostanza e soccorso i due pensionati rimasti feriti e poco dopo trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sirai.

La folle corsa dell’auto è terminata solo a Barbusi, dove il conducente è stato finalmente bloccato. Quindi i due occupanti, autista e passeggero, sono stati sottoposti ad alcoltest ed entrambi sono risultati con un tasso alcolemico fuori misura. E subito dopo questa operazione i fermati sono stato portati in Caserma dove il conducente è stato dichiarato in arresto e questa mattina comparirà davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Cagliari che lo processerà con il rito della direttissima. Invece il passeggero è stato rilasciato ma anche lui verrà sanzionato per ubriachezza.