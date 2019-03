Tentata rapina all’ufficio postale di Talana: indagini dei carabinieri.

Talana (Nu), 31 Mar 2019 – Nel primo pomeriggio di ieri, alle ore 13:00, ora di chiusura dell’ufficio postale di Talana, un malvivente armato di pistola con volto travisato, ha minacciato l’impiegato per farsi aprire la porta blindata che porta ad una cassaforte senza però riuscirci. Infatti il dipendente delle Poste come ha visto l’uomo armato ha chiamato il numero di pronto intervento dei Carabinieri tramite il 112 ed il rapinatore è scappato dileguandosi per le vie del paese.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Squadriglia di Arzana i militari della Stazione di Urzulei e Talana che stanno indagando per risalire all’autore della tentata rapina.