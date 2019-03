Femminicidio in Sardegna: ex marito prima uccide la moglie e poi ferisce gravemente il compagno della ex

Nuoro, 31 Mar 2019 – I Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, sono intervenuti verso le 16.45 di oggi, a Nuoro in Via Napoli 21, dove una donna di 49 anni, è stata uccisa dall’ex marito ed ha poi aperto il fuoco anche contro l’attuale compagno della vittima, ricoverato subito dopo il ferimento in ospedale del capoluogo barbaricino dove verserebbe in gravi condizioni.

L’uomo è ricercato dai Carabinieri e dalle forze di Polizia in tutta la provincia.