Ancora nel mistero la morte di una donna e il ferimento del compagno a Nuoro, indagano i carabinieri. Ntz in aggiornamento

Nuoro, 31 Mar 2019 – Una donna è morta e il suo compagno ferito a Nuoro ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

La vittima è stata uccisa in via Napoli, in circostanze ancora in via d’accertamento.

Sul posto subito dopo l’allarme sono giunti i carabinieri del comando provinciale di Nuoro.

Gli investigatori rivolgono i loro sospetti, quale autore dell’omicidio e del tentato omicidio, sull’ex marito della donna.