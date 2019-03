Un 62enne di Villacidro arrestato dai carabinieri della compagnia di Sanluri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sanluri, 30 Mar 2019 – Ieri sera a Serramanna, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Sanluri, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno consentito di arrestare un pregiudicato di 62 anni, di Villacidro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, infatti, subito dopo essere stato fermato, i militari hanno notato segni evidenti di nervosismo, atteggiamento che ha spinto il personale dell’Arma ad effettuare un controllo più approfondito che ha poi portato al rinvenimento sull’autoveicolo ed occultati sulla persona di 7 involucri contenenti circa 80 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha inoltre consentito di rinvenire nascosti dietro un mobile, 8 involucri termosaldati e sottovuoto, contenenti complessivamente oltre 400 grammi di marijuana ed un interiore involucro con 2 grammi di cocaina, insieme a materiale vario per il confezionamento ed il taglio della sostanza stupefacente.

Quindi Giuseppe Orrù, è stato immediatamente dichiarato in arresto, portato in caserma per le formalità di legge, e ultimate queste, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia cc di Sanluri in attesa di comparire oggi stesso davanti al giudice monocratico che lo processerà con il rito della direttissima