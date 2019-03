La Polizia di Stato incontra gli alunni della scuola media di Tempio Pausania.

Sassari, 30 Mar 2019 – Nell’ambito dei vari progetti ed iniziative rivolte soprattutto ai giovani, nei giorni scorsi una delegazione della Polizia di Stato ha tenuto un incontro con gli studenti della scuola media “Grazia Deledda” di Tempio Pausania.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di illustrare ed insegnare ai giovani studenti i metodi per un uso consapevole di internet e dei vari siti web e come sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online, senza correre i rischi connessi al cyberbullismo, all’adescamento online, alla violazione della privacy altrui e propria, all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolandoli a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

Unità dell’Ufficio Minori della Divisione Polizia Anticrimine della Questura si è confrontato con i giovani studenti fornendo risposte alle pressanti domande avanzate dai ragazzi circa le situazioni di disagio personale e familiare che possono dare adito, anche in forma sommersa, a episodi di bullismo e cyberbullismo.

L’evento ha visto protagonisti assoluti gli alunni della scuola media in un confronto con esperti della Polizia di Stato. Com