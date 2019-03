Congresso delle famiglie a Verona, in piazza la contro manifestazione.

Verona, 30 Mar 2019 – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è arrivato al palazzo della Gran Guardia di Verona, dove interverrà al Congresso mondiale delle Famiglie. Ad accoglierlo una folla numerosa.

Intanto è in corso la protesta organizzata nell’ambito delle iniziative ‘Verona città Transfemminista’. Tra le sigle presenti, i sindacati Cgil, Cisl, Uil, le organizzazioni femministe, tra cui ‘Non una di meno’, ed esponenti del Pd e dei Radicali. Sono almeno 20 mila che partecipano al corteo della contromanifestazione, secondo le stime delle forze dell’ordine. Almeno 140 sono gli autobus di manifestanti arrivati da fuori città.

È polemica per gli attacchi alla legge sull’aborto arrivati dal congresso nazionale delle famiglie a Verona. Oggi è atteso l’intervento di Matteo Salvini. Fra i Cinquestelle frizioni per la presenza della senatrice dissidente Tiziana Drago, mentre il sottosegretario alla presidenza del consiglio Spadafora dice: le tesi di Verona non saranno mai azione di governo.

Ieri un attacco alla legge 194 sull’aborto è arrivato dal leader del Family Day Massimo Gandolfini, che, parlando a margine del congresso delle famiglie, ha detto: “Dal 1978 ad oggi uccisi sei milioni di bambini e salvati 200mila. Lo Stato ha tradito se stesso”.