Un Cagliaritano di 62 anni passava direttamente dalla coltivazione allo spaccio: arrestato dai Falchi della Squadra Mobile di Cagliari

Cagliari, 29 Mar 2019 – Droga a KM 0 scoperta dai Falchi della Squadra Mobile che poi ieri hanno arrestato Marcello Caria, di 62 anni, nato a Cagliari ma residente a Quartu Sant’Elena il cagliaritano colto nella flagranza del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Da acquisizioni info-investigative le pattuglie dei Falchi hanno accertato che nell’area di Quartu Sant’Elena presso la strada comunale De Is Arenas vi era una fiorente attività di coltivazione e vendita di marjuana.

Dopo diversi appostamenti ed attività di sopralluogo, gli agenti della Mobile sono riusciti a localizzare il luogo di coltivazione: si tratta dell’abitazione stessa di Caria, notato spesso muoversi con fare sospetto verso i rioni di Cagliari maggior traffico alla guida della sua autovettura di colore nero. Quindi i Falchi hanno fermato per un controllo l’uomo esteso poi anche alla sua abitazione dove sono state rinvenute, all’interno di uno sgabuzzino posto nella parte retrostante all’abitazione, diverse buste in plastica trasparenti con circa 3 kg di marjuana appena confezionata ed una macchina per la preparazione in sottovuoto delle dosi da vendere ed 1 bilancino di precisione.

Poi nel giardino posto a destra dell’abitazione rispetto all’ingresso principale, racchiuse da un recinto vi erano 61 piantine di Cannabis, sbocciate da poco con altezza di circa 5 cm ciascuna, trovate in 61 vasi di plastica (i quali non vengono sottoposti a sequestro) chiaramente destinata alla coltivazione della marjuana