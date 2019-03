Truffa dello specchietto sempre attuale: agenti delle Volanti del Commissariato P.S. di Olbia denunciano un catanese di 22 anni per il reato di truffa.

Olbia, 29 Mar 2019 – Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato di Olbia ha denunciato un ragazzo di 22 anni, di Catania, per truffa.

Gli agenti delle Volanti del Commissariato di Olbia, a seguito delle numerose segnalazioni effettuate nei giorni precedenti per la “truffa dello specchietto”, grazie alla descrizione sul modello del veicolo utilizzato dall’impostore, durante un servizio di controllo del territorio, hanno individuato l’auto segnalata, lungo la SS 131 d.c.n., in prossimità della città di Olbia.

Quindi l’’attività dei poliziotti si è concentrata sull’auto del siciliano, soltanto grazie ad una querela sporta da una donna che, nei giorni precedenti, aveva subito un tentativo di truffa dalla stessa persona.

In seguito, dopo altri accertamenti, è emerso che il catanese, a suo carico, aveva diverse segnalazioni di polizia per il reato di truffa, nonché numerosi divieti di ritorno in diverse località della Sardegna.

Il ragazzo, dopo le formalità di rito, è stato deferito all’A.G. per il reato di truffa.

La Polizia di Stato invita a sporgere denuncia presso gli uffici del Commissariato di Olbia siti in via Del Castagno, quanti siano incorsi nella citata truffa.