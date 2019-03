Egas, scaduto oggi il termine di presentazione delle liste per l’elezione dei componenti del Comitato istituzionale d’ambito

Cagliari, 29 Com 2019 – Come previsto dal decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 39 del 15 marzo 2019, oggi alle 14 sono scaduti i termini di presentazione delle candidature per le elezioni dei componenti del Comitato istituzionale d’ambito (Cia) dell’Egas in rappresentanza dei Comuni.

Sono state presentate una lista per la prima categoria di rappresentanza all’interno del Cia (sindaci o loro delegati dei capoluoghi di Provincia e della Città metropolitana), una per la seconda categoria (sindaci o loro delegati dei Comuni con popolazione uguale o superiore a 10 mila abitanti), una per la terza categoria (sindaci o loro delegati dei Comuni con popolazione uguale o superiore ai 3mila e inferiore ai 10 mila abitanti), due per la quarta categoria (sindaci o loro delegati dei Comuni con popolazione sotto i 3 mila abitanti).

L’ufficio elettorale dell’Egas provvederà all’istruttoria e alla verifica della documentazione pervenuta. Le liste saranno affisse all’Albo pretorio dell’Egas e inoltrate ai Comuni partecipanti all’Ente entro le 18.00 del 4 aprile 2019.

Le elezioni si terranno il prossimo 15 aprile 2019, dalle 9.00 alle 17.00 a Oristano (nella sede del Mistral 2 Hotel in via XX Settembre 34). Com