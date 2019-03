Una ginecologa sarda alla presidenza della Società Italiana di Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza: Anna Maria Fulghesu eletta al vertice della Sigia

Cagliari 28 Mar 2019 – Anna Maria Fulghesu, ginecologa dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, è stata eletta presidente della Società Italiana di Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sigia). Il prestigioso incarico è stato conferito per acclamazione alla docente di Ginecologia del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di Cagliari, ed in servizio nel reparto di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato.

La professoressa Anna Maria Fulghesu, docente a Cagliari dal novembre 2000, sin dall’inizio del suo incarico ha organizzato un servizio, dapprima di Day Hospital e in seguito ambulatoriale, per un’assistenza integrata con i pediatri e i neuropsichiatri infantili, dedicata alle problematiche ginecologiche dalla prima infanzia e all’adolescenza. Il servizio si dedica in particolare alla diagnosi di malformazioni, alterazioni metaboliche ed endocrine, tra cui iperandrogenismi e Pcos, che possono condurre ad alterazioni mestruali in età giovanile, ed in seguito ad insorgenza di obesità, sindrome metabolica ed anovularietà cronica.

Venti anni di servizio clinico d’eccellenza, svolto presso l’Aou di Cagliari, in un settore di cui la professoressa Fulghesu è tra i principali esperti italiani ed europei. La docente è inoltre tra i pochi italiani ad aver conseguito la fellowship internazionale in questa sub-specialità. Com