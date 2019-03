Giovane di Oristano sottoposto dagli agenti della Squadra Mobile a misura cautelare per maltrattamenti contro la compagna.

Oristano, 28 Mar 2019 – Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Oristano, su disposizione della Procura della Repubblica di Oristano, hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti di un giovane oristanese che negli anni avrebbe vessato la compagna con violenze, insulti, minacce e maltrattamenti di ogni genere.

La donna, dopo l’ennesimo sopruso si è rivolta al centro antiviolenza “donna Eleonora”, le cui operatrici la hanno accompagnata in Questura dove, tra le lacrime, ha riferito quanto accaduto in anni di sofferenze; nonostante quanto riferito la povera vittima non ha comunque voluto denunciare il suo ormai ex compagno; gli agenti hanno comunque iniziato un’indagine che ha consentito loro l’acquisizione di forti elementi probatori carico dell’uomo.

Nei confronti del quarantenne residente in Oristano, la Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal Gip l’emissione della misura cautelare in questione.

Qualora l’uomo violi le prescrizioni impartite dal giudice verrà subito assoggettato ad una misura cautelare ancor più grave.