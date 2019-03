Domani ore 18,30 sala conferenze La Nuova Sardegna presentazione match e cerimonia del peso Salvatore Erittu vs Maurizio Lovaglio in palio il titolo italiano massimi leggeri di pugilato

Cagliari, 28 Mar 2019 – Venerdì 29 marzo 2019, alle ore 18 nella sala conferenze all’ultimo piano della sede del quotidiano La Nuova Sardegna a Predda Niedda, sarà presentato ufficialmente alla presenza dei due sfidanti il match.

Oltre alla presentazione dell’incontro è inoltre in programma la “cerimonia” del peso dei due atleti. Gli operatori dell’informazione sono cordialmente invitati a partecipare.

Sabato 30 marzo, cinque anni e 29 giorni dopo l’ultima sfida, Salvatore Erittu incrocerà i guantoni sul ring con Maurizio Lovaglio, sfidante al titolo italiano dei pesi massimi leggeri. Appuntamento allo spazio Promocamera di Sassari: la riunione pugilistica avrà inizio a partire dalle ore 18, il match per il titolo è previsto per le ore 21,30 circa.

Un evento griffato Insula Events, organizzato in piena sinergia con il Boxing Team Erittu e grazie al sostegno di numerosi partner e sponsor. Un match Las Vegas style che riporta la grande boxe sotto i riflettori in una serata pensata all’insegna dell’enterteinment sportivo e dell’esaltazione della nobile arte. Com