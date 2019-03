Stintino: sabato consiglio comunale: all’attenzione dell’assemblea aliquote e detrazioni Imu e l’azzeramento dell’aliquota Tasi.

Stintino (SS), 27 Mar 2019 – È ricco l’ordine del giorno del consiglio comunale convocato dalla presidente Marilena Gadau per sabato 30 marzo, alle ore 12.

Nell’aula al primo piano del palazzo di via Torre Falcone, si parlerà della concessione del servizio 2019 delle aree di sosta a pagamento con parcometri e servizio ausiliari del traffico alla Pelosa.

A seguire all’attenzione dei consiglieri ci sarà l’approvazione delle modifiche allo schema di convenzione, già approvato con deliberazione del consiglio comunale del 31 gennaio 2018, del progetto speciale “Cala Rosa”, piano attuativo di iniziativa privata. Quindi, per il Puc, la rettifica per errore materiale alle norme tecniche di attuazione delle Sottozone C1.

L’assemblea dovrà quindi approvare aliquote e detrazioni sull’imposta municipale propria (Imu) da applicare per l’anno 2019 e confermare l’azzeramento dell’aliquota Tasi per l’anno 2019. Com