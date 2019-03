Presentato stamane in Municipio il programma degli eventi e i numeri della processione. Il sindaco Zedda: “Festa di popolo”.

Cagliari, 27 Mar 2019 – Cagliari si prepara alla 363^ Festa di sant’Efisio dell’1 maggio. Infatti, lunedì 1 maggio, si rinnova il tradizionale appuntamento con la Festa di sant’Efisio. Le celebrazioni in onore de “su martiri gloriosu” (il martire glorioso), si confermano un vero e proprio dono per le migliaia di pellegrini che ogni anno giungono da ogni angolo della dell’Isola per venerare il santo che il popolo ha voluto innalzare a protettore della Sardegna e non soltanto di Cagliari.

Questi i numeri della solenne processione: 91 le associazioni di devoti a piedi, in abbigliamento tradizionale, in rappresentanza di 23 sub regioni storiche, 205 i cavalieri in rappresentanza di 34 località, 20 le tracas, provenienti dal Campidano, dall’Iglesiente, dal Sulcis, dalla Trexenta e dal Campidano di Oristano. Le formazioni di suonatori di launeddas che segneranno musicalmente i passaggi principali della processione saranno 6, mentre 4 saranno i plotoni di miliziani a cavallo (per un totale di 56 unità) che scorteranno il Santo nel suo percorso cittadino. I Comuni coinvolti, considerati i gruppi a piedi, le coppie per i guidoncini delle sub regioni storiche, i cavalieri, le tracas, i miliziani, gli strumentisti, i cori polifonici e gli artisti, saranno in totale 118.

“Festa di popolo”, l’ha definita il sindaco Massimo Zedda incontrando i giornalisti stamattina al Municipio, “attorno a cui per il 363esimo anno la comunità regionale può ritrovare la sua memoria e la sua identità più antiche” e che si articola in quattro giornate scandite, come da tradizione, dalla narrazione in lingua sarda fatta dal patrimonio etnografico ed etnomusicale. Sino alla notte del 4 maggio, quando nella chiesetta di Stampace sarà sciolto il voto che i cagliaritani fecero nel 1656 a sant’Efisio, per liberare la città dalla peste.

Anche per il 2019 il programma è straordinariamente ricco di proposte e di eventi (link più sotto), da Cagliari sino a Nora e ritorno, passando per Giorgino, La Maddalena, Su Loi, Sarroch, Frutti D’Oro, Volla d’Orri, Villa San Pietro e Pula. “Si inizia sabato 30 aprile, alle 21, nella piazza Del Carmine con il concerto di Elenena Ledda, artista di fama internazionale, principale esponente femminile della musica in lingua sarda”, ha annunciato Marzia Cilloccu.

“Il giorno dopo, l’1 maggio, alle 18, la cerimonia di assegnazione del Premio Toson d’Oro – ha aggiunto l’assessora alle Attività produttive e Turismo – consistente in targa riportante l’immagine del medaglione in oro massiccio donato nel 1679 da Carlo II Re di Sardegna e d’Aragona, da assegnare a personaggi, enti o istituzioni che a vario titolo hanno legato la loro attività artistica o professionale alla Festa di sant’Efisio”. A seguire, sempre nella piazza Del Carmine, la serata di balli popolari.

Alla conferenza stampa anche Carla Medau, sindaca di Pula, Salvatore Sarigu vicesindaco del Comune di Villa San Pietro, Beniamino Piga, assessore al Turismo del Comune di Capoterra, Valter Onano della Diocesi di Cagliari e Giancarlo Sanna, presidente e primo guardiano dell’Arciconfraternita del Gonfalone. Insieme agli altri enti e associazioni, sono tutti impegnati nel lavoro per la valorizzazione culturale della Festa che, inserita nella lista dei Patrimoni italiani per l’Unesco, dopo il percorso di candidatura per l’inserimento nella lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità avviato nel 2013, riceve per l’undicesimo anno consecutivo il patrocinio della Commissione Nazionale per l’Unesco per l’alto valore, la tutela e la promozione del patrimonio etnografico e culturale popolare.

I biglietti per assistere alla processione dell’1 maggio dalle tribune posizionate lungo il percorso, potranno essere acquistati a prezzi invariati rispetto allo scorso anno: 15, 25 e 30 euro in base alle caratteristiche e alla dislocazione delle strutture. Circa 2000 i posti disponibili. Com

