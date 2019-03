Pluripregiudicato di Siniscola arrestato dagli agenti di una Volante a Cagliari per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Cagliari, 27 Mar 2019 – Intorno alle ore 5:30 di oggi un equipaggio della Squadra Volante, nel transitare in Via Redipuglia, ha notato un soggetto che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta. Gli agenti insospettiti, lo hanno raggiunto, bloccato è identificato: si tratta di Flavio Biancu di 43 anni, di Siniscola con numerosi precedenti penali e poi è stato dichiarato in arresto per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Dal controllo effettuato tramite la Banca Dati è emerso che, oltre ai numerosi precedenti penali, l’uomo risulta sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiornare nel Comune di Siniscola, l’obbligo di firma presso il comune di residenza e il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 21 alle 7 per tre anni come da sentenza del Tribunale di Cagliari.

A questo punto il pluripregiudicato siniscolese è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura e questa mattina comparirà davanti al giudice monocratico per il rito della direttissima.