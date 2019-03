Corpo Europeo di Solidarietà: 1 posto in Portogallo con Acli. C’è tempo sino al 30 marzo per fare domanda

Cagliari, 27 Mar 2019 – Nove mesi nella cittadina di Ermenesinde assieme ad altri due volontari provenienti da Spagna e Grecia per lavorare su workshop e attività culturali indirizzate alle scuole. Richiesto il livello B1 di Inglese.

Scade il prossimo 30 marzo la possibilità di presentare la propria candidatura per partecipare al progetto del Corpo Europeo di Solidarietà “Y(Our) Chance To Change” presentato dalle Acli provinciali di Cagliari. In continuità con il precedente progetto SVE “Be different to Make a difference”, il nuovo progetto sarà ospitato dalla Junta Freguesia di Ermesinde (Portogallo) nel periodo compreso fra il 15 Aprile 2019 ed il 19 Gennaio 2020, per un totale di 9 mesi.

C’è un solo posto disponibile, la selezione è aperta a tutti i giovani di età compresa fra i 18 e 30 anni, indipendentemente dal titolo di studio e prevede il coinvolgimento prioritario di giovani sardi con minori opportunità per difficoltà sociali, economiche e/o geografiche (compresi rifugiati, richiedenti asilo o migranti). È richiesta la conoscenza dell’Inglese (B1).

Il progetto, che coinvolgerà in tutto 3 giovani europei provenienti da Italia, Spagna e Grecia, darà l’opportunità di lavorare nell’organizzazione di workshop per bambini di età 6-12, di visite e attività nelle scuole, nella realizzazione di attività culturali e giornate commemorative, nella partecipazione ad attività di tutela ambientale, campagne di sensibilizzazione, attività ed eventi sportivi, e nella produzione di contenuti multimediali.

I compiti e le attività in cui volontari verranno coinvolti dipenderanno dalle capacità e conoscenze, e verranno adattati in base al profilo e alle attitudini. «Si tratta di un’esperienza di vita e di un’opportunità di crescita personale e professionale molto importante per chi verrà selezionato – spiega il presidente di Acli Cagliari Mauro Carta – ma altro obiettivo fondamentale del progetto è creare un ponte tra la nostra Associazione e il soggetto ospitante portoghese e generare un impatto sul nostro territorio. Per questo, sarà fondamentale il contatto costante del partecipante con la sede Acli durante il periodo di volontariato, ma soprattutto al ritorno del volontario in Sardegna».

Come candidarsi – Per candidarsi è necessario compilare l’application form entro il 30 Marzo 2019, disponibile all’indirizzo https://goo.gl/forms/LS8GhMvfxj8JE41m1, e facilmente reperibile attraverso il sito di Acli Cagliari.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Europa delle Acli all’indirizzo email ufficioeuropa@aclicagliari.it .