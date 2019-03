Cagliari, 27 Mar 2019 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, presso lo scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas, hanno individuato un commerciante che cercava di introdurre in Sardegna del denaro contante in violazione alla normativa antiriciclaggio.

I Finanzieri, insospettiti da tale condotta, hanno sottoposto l’uomo ai controlli valutari di rito nell’ambito degli spazi doganali aeroportuali e poi trovato in possesso di 10.300 euro in contanti.

L’ispezione, successivamente estesa al bagaglio al seguito, ha consentito di rinvenire altri 20.000 euro in banconote da 50 euro abilmente occultati all’interno di due confezioni di latte in polvere per neonati, risultati essere il frutto di un passaggio di denaro contante con altro soggetto.

La detenzione di una tale somma di denaro sarà successivamente valutata anche sotto il profilo fiscale atteso che i Finanzieri verificheranno se l’importo rinvenuto è giustificato dai redditi dichiarati.

Il trasgressore ha infranto il divieto di trasferimento tra persone di denaro contante per un importo superiore a 3.000 euro e gli è stata comminata una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 50.000 euro.