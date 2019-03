Pregiudicato di Guasila arrestato dai carabinieri della compagnia di Sanluri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sanluri, 26 Mar 2019 – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla detenzione spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Sanluri.

Questa mattina, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia, unitamente a quelli delle Stazioni di Sanluri e Guasila, hanno arrestato a Guasila per detenzione ai fini di spaccio Pino Annis, di 49 anni, con precedenti penali, del paese, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Già da qualche tempo il personale dell’Arma aveva notato un anomalo via vai presso l’abitazione del pregiudicato e per questo hanno deciso d’effettuare una perquisizione durante la quale hanno poi trovato conferma ai loro sospetti, rinvenendo 150 grammi di marijuana e 450 euro, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio. Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione dove rimarrà fino a domani in regime di arresti domiciliari nell’attesa del rito direttissimo che si terrà davanti al giudice monocratico presso il Tribunale di Cagliari per il rito direttissimo.