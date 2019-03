Pellegrinaggio militare della Sardegna: al via il Pellegrinaggio a piedi della Sardegna 24 – 27 marzo 2019)

Fonni (Nu), 26 Mar 2019 – Domenica 24 marzo scorso dalla chiesa della Madonna dei Martiri di Fonni (Nu), ha preso il via la seconda edizione del Pellegrinaggio Militare Interforze della Sardegna.

La giornata, è stata preceduta dalla funzione religiosa presieduta da Padre Mariano ASUNIS, e concelebrata unitamente ai cappellani militari delle altre Forze Armate e della Guardia di Finanza, dai parroci Don Antonello Solinas e Padre Giuseppe Carta presso il Santuario della “Madonna dei Martiri” di Fonni, alla presenza del Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Domenico Pintus, del Sindaco di Fonni Daniela Falconi, di altre autorità civili e militari, della popolazione fonnese.

Al termine della solenne funzione i pellegrini, accompagnati da una numerosa rappresentanza della comunità, hanno percorso il cammino raggiungendo il santuario della “Madonna de sa Itria” di Gavoi, proseguendo nella giornata successiva dal Santuario della Madonna di Itria ai Santuari di Santi Cosma e Damiano presso Mamoiada fino a raggiungere il centro di spiritualità di Galanoli ad Orgosolo percorrendo itinerari ricchi di flora e fauna locale, pregni di storia e memoria, che in passato erano appannaggio pressoché esclusivo dei pastori.

Il percorso tracciato in collaborazione con il Corpo Regionale Forestale della Sardegna, proseguirà oggi con la tappa da Orgosolo al Redentore, per poi concludersi domani 27 marzo presso la cattedrale della “Santa Maria della neve” a Nuoro, con la celebrazione della Santa Messa alle ore 11,30 officiata dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, S.E.R. Mons. Santo Marcianò, e da Mons. Mosè Marcia vescovo di Nuoro, unitamente ai cappellani militari isolani.

Ciò alla presenza delle più alte Autorità civili e militari dell’isola e delle rappresentanze delle quattro Forze Armate, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e della Guardia Forestale. Com