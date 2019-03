Il medico per tutti: riparte a Sassari il servizio sanitario gratuito per studenti fuori sede

Sassari, 26 Mar 2019 – È ripartito il 22 marzo Il Servizio gratuito di assistenza sanitaria rivolto agli studenti fuori sede iscritti all’Università di Sassari. L’ambulatorio si trova in via Padre Manzella 2, all’interno della Casa dello Studente dell’Ersu, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Il servizio è gratuito per tutti gli studenti fuori sede indipendentemente dal reddito dichiarato. Nell’ambulatorio di via Padre Manzella gli studenti potranno ottenere gratuitamente i certificati necessari per accedere alle residenze universitarie nonché i certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Il servizio è apprezzato da tutti gli studenti fuori sede ma in particolare dagli studenti che arrivano a Sassari grazie al progetto Erasmus. Ogni anno vengono infatti registrate circa duemila visite.

Il progetto nasce da un Protocollo di Intesa tra Università di Sassari, Ente Regionale per lo Studio Universitario e Azienda Ospedaliero Universitaria. Com