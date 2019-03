Cagliari, 26 Mar 2019 – Ogni giorno vedono impegnata la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cagliari anche nel particolare indirizzo di contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, attività che, sistematicamente, viene effettuata con il prezioso ausilio delle unità’ cinofile.

I servizi vengono incentrati verso i luoghi della “movida” – soprattutto nelle fasce orarie serali/notturne -, o nei luoghi di transito come porto, aeroporto, stazioni degli autobus e dei treni, ed anche nei pressi di istituti scolastici, come attività di prevenzione posta a particolare tutela delle fasce più giovani.

Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle hanno intensificato le attività nello specifico settore, e presso il porto di Cagliari, in tre distinte circostanze, i militari hanno individuato altrettanti soggetti, due (di 23 e 36 anni) in arrivo da Civitavecchia e uno di 40 anni da Palermo, in possesso, rispettivamente, di 4, 2,3 e 15 grammi di hashish.

Invece, all’aeroporto di Elmas, i Finanzieri hanno rinvenuto, abbandonati all’interno di un contenitore dei rifiuti da un ignoto passeggero in transito, 1,8 grammi di hashish mentre un uomo di 35 anni, è stato trovato in possesso di 4,1 grammi di hashish.

Durante i controlli presso la stazione degli autobus a Piazza Matteotti, i Baschi Verdi hanno trovato 5,5 grammi di marijuana in possesso di un ragazzo di 20 anni, rinvenuto – abbandonato da ignoti sull’asfalto – uno spinello, 5,5 grammi di hashish e 0,9 grammi di marijuana e individuato 6 soggetti, di cui 5 minorenni, in possesso, complessivamente di 2,9 grammi di hashish e 5,8 grammi di marijuana.

Ancora a Cagliari, in via Valerio Pisano, i Finanzieri hanno rinvenuto 41 grammi di hashish, suddiviso in 20 dosi, abbandonati da ignoti nel piazzale adiacente un istituto scolastico.

Poi, in via Schiavazzi, uomini e donne della Guardia di Finanza hanno trovato 18,7 grammi di cocaina, 18,7 grammi di eroina e 3,5 grammi di marijuana abbandonati da soggetti datisi alla fuga alla vista dei militari: le sostanze stupefacenti erano già suddivise in dosi pronte per essere vendute.

In viale Regina Margherita, i Baschi Verdi hanno fermato un soggetto, classe 1993, alla guida della propria autovettura, in possesso di 1,5 grammi di marijuana: per l’assuntore è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

Nella centralissima piazza Yenne, tre soggetti, di 26, 25 e 24 anni, sono stati fermati e trovati in possesso di complessivi 1,9 grammi di marijuana e 0,5 grammi di hashish.

In via Buggerru, i Finanzieri hanno trovato un soggetto, classe 1974, in possesso di 1,7 grammi di hashish e 5 spinelli.

Sempre nel capoluogo, in piazza Giovanni XXIII, le Fiamme Gialle hanno sequestrato ad un giovane di 27 anni, 1,7 grammi di hashish e 0,67 grammi di marijuana.

A Capoterra, nel corso di controlli, in prossimità di un istituto scolastico, i Finanzieri, hanno trovato un 16enne, in possesso di 1 grammo di hashish.

Infine a Muravera (Ca), nel piazzale adiacente una scuola, è stato rinvenuto, abbandonato da ignoti, 1 grammo di marijuana.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e i 18 assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura.

Dall’inizio dell’anno, sono 68 i soggetti segnalati alla Prefettura (di cui 13 minorenni), 6 i denunciati all’Autorità Giudiziaria e 4 gli arrestati.