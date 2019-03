Domani a Cagliari presentazione del programma della 363^ Festa di Sant’Efisio

Cagliari, 26 Mar 2019 – Domani, alle ore 11 nell’Aula Consiliare del Palazzo Civico in via Roma 145, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma della 363^ Festa di Sant’Efisio, durante la quale verranno presentati i numeri della processione, il Festival delle tradizioni e le manifestazioni collaterali.

Parteciperanno all’incontro il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, l’assessora al Turismo Marzia Cilloccu, il presidente del consiglio comunale Guido Portoghese, Don Giulio Madeddu in rappresentanza della Diocesi di Cagliari, il parroco della chiesa di Sant’Anna Ottavio Utzeri,il sindaco di Capoterra Francesco Dessì, il vicesindaco di Villa San Pietro Salvatore Sarigu, il sindaco di Sarroch Salvatore Mattana, la sindaca di Pula Carla Medau, il presidente dell’Arciconfraternita del Gonfalone Giancarlo Sanna, il direttore organizzativo Ottavio Nieddu.

Sono invitati a partecipare i parroci della Parrocchie del Cammino.

