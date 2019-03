Arrestato e espulso dal territorio nazionale marocchino arrestato alcuni giorni fa per furto aggravato

Sassari, 26 Mar 2019 – Questa mattina, a seguito dell’arresto per furto aggravato del marocchino Ben Cheikh Abdeljalal, avvenuto lo scorso 19 marzo all’interno dell’esercizio commerciale O.V.S. di Via Dante, nei suoi confronti è stata data esecuzione al decreto di espulsione dal territorio nazionale.

Ben Chieik al termine degli atti, su disposizione del P.M. di turno, era stato riaccompagnato presso la sua abitazione in attesa del processo con rito direttissimo previsto per il giorno successivo, ma si era reso irreperibile facendo perdere le tracce.

Quindi gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Sassari si sono subito posti alla ricerca dello straniero rintracciandolo e denunciandolo in stato di libertà per il reato di evasione e notificandogli contestualmente la revoca della carta di soggiorno per motivi familiari, avendo perso i requisiti a seguito della separazione dalla moglie e della perdita della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, nonché in virtù dei numerosi precedenti penali per reati commessi sul territorio.

Ultimati gli atti di rito, il marocchino è stato accompagnato presso un C.P.R. per essere rimpatriato nel paese di origine.