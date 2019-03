Giunta regionale, primo giro di consultazioni per il presidente Solinas:”i problemi dei sardi non possono aspettare”

Cagliari, 25 Mar 2019 – Primo giro di consultazioni con i rappresentanti dei partiti della coalizione di centrodestra, civica, sardista e autonomista, per il Presidente della Regione, Christian Solinas.

Gli incontri, si legge in una nota diffusa ieri sera, sono iniziati alle 10 a Villa Devoto e dopo una breve pausa sono proseguiti nel primo pomeriggio per concludersi alle 22,00.

Ogni delegazione partecipante era composta da due rappresentanti per ogni forza politica. I confronti sono avvenuti in un clima positivo che ha evidenziato la necessità di arrivare quanto prima alla formazione di una Giunta autorevole e di alto profilo in grado di affrontare immediatamente le emergenze che affliggono l’Isola, prima tra tutte quella legata alla continuità aerea, che impegnerà già da domani la Regione a Bruxelles. “I problemi della Sardegna non possono aspettare, scrive il presidente della Regione.

Dobbiamo formare una Giunta che affronti le grandi emergenze e che dia risposte concrete ai sardi”, ha sottolineato il Presidente Solinas.

Il calendario delle consultazioni proseguirà nei prossimi giorni con una riunione collegiale di tutta la coalizione dopo la quale ci sarà la sintesi del Presidente. Red