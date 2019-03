Gdf Olbia arrestano un nigeriano sbarcato a Olbia perché trovato con 250 grammi di eroina purissima suddivisa in ovuli e poi in geriti.

Olbia, 25 Mar 2019 – Nell’ambito dei servizi disposti al comando provinciale di Sassari in tutto il territorio di competenza nel settore della repressione del traffico di sostanze stupefacenti, le unità cinofile e i Baschi Verdi del Gruppo di Olbia, hanno arrestato un nigeriano E.D., di 26 anni, in Italia da due anni con regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, residente a Villacidro, perché trovato in possesso di eroina.

In particolare, nel corso di specifici controlli posti in essere allo sbarco delle motonavi presso il porto Isola Bianca in Olbia, l’attenzione dei Finanzieri è stata richiamata da un soggetto che tentava inutilmente di confondersi tra gli altri passeggeri e che è apparso particolarmente preoccupato dalla loro presenza.

Infatti, i cani antidroga Zatto e Semia, pastore tedesco il primo e giovane labrador il secondo, addestrati nella ricerca di droga e impiegati nel controllo dei passeggeri, hanno segnalato senza esitazione il nigeriano, tra gli sbarchi pedonali dalla motonave proveniente da Civitavecchia.

L’esperienza delle unità cinofile e dei Baschi Verdi galluresi, ha spinto il personale delle Fiamme Gialle olbiesi a condurre ulteriori approfondimenti; pertanto l’uomo è stato accompagnato presso la locale struttura ospedaliera dove, grazie ad opportuni accertamenti medici, sono stati così individuati otto “corpi estranei” che erano stati ingeriti dello straniero.

Gli ovuli, di polvere chiara e pesanti più del doppio rispetto a quelli sequestrati recentemente in analoghe circostanze, sono risultati poi contenere eroina di altissima qualità per un peso complessivo di circa 250 grammi.

La sostanza, una volta tagliata ed immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a 100.000 euro.

Al termine delle attività, il giovane di colore è stato dichiarato in arresto per traffico di stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania che ne ha disposto il suo arresto presso il carcere di Nuchis.