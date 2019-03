Firmato memorandum Italia-Cina a Villa Madama. Subito dopo il presidente cinese a Palermo.

Roma, 23 Mar 2019 – Firmato a Villa Madama, a Roma, il memorandum d’intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell’ambito della “Via della Seta Economica” e dell’Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21° secolo.

A siglare il documento, alla presenza del premier Giuseppe Conte e del presidente cinese Xi Jinping, il vicepremier Di Maio e il presidente della Commissione nazionale di sviluppo e riforme He Lifeng. Prima della firma degli accordi si è svolta la cerimonia di commiato tra il Presidente Mattarella e il capo dello Stato cinese, accompagnato dalla moglie Peng Liyuang.

Xi Jinping è poi ripartito alla volta di Palermo, seconda e ultima tappa del suo tour in Italia, dove è atterrato nel primo pomeriggio. “E’ stato un grande successo, ringrazio di cuore il governo italiano” ha detto il presidente cinese, rivolgendosi al sottosegretario Stefani Buffagni prima di salire sull’aereo presidenziale che lo ha a Palermo. “Grazie a voi, buon viaggio e buon proseguimento della visita in Italia”, ha risposto Buffagni che rappresentava il governo italiano nello scalo di Fiumicino. Xi, prima di salire sul Boeing 747-89 L dell’Air China, ha salutato le forze dell’ordine presenti.

Una Palermo blindata accoglie il presidente cinese per una visita che durerà meno di 24 ore. Innalzate le misure di sicurezza e già da ieri sono entrati i vigore i primi divieti di sosta. Top secret sui luoghi toccati da Xi. L’unica certezza è la visita a Palazzo dei Normanni, che durerà 37 minuti in tutto. Presenti anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè.

Italia e Cina “devono impostare una più efficace relazione”. È l’auspicio espresso dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione dei colloqui con il presidente cinese Xi Jinping a Villa Madama, sottolineando come i rapporti tra Roma e Pechino siano già “tradizionalmente molto buoni”. “L’incontro sia proficuo – ha sottolineato ancora il premier – e ci permetta di guardare con rinnovato interesse” ai rapporti tra i due Paesi. Conte ha poi tenuto a trasmettere a Xi che il “popolo italiano è vicino al popolo cinese” colpito dall’incidente nello stabilimento chimico di Chenjiagang, nel Jiangsu.

Volume potenziale di affari: 20 miliardi Il volume di affari degli accordi fra aziende private italiane e cinesi è potenzialmente di 20 miliardi. Lo confermano fonti governative, in merito al memorandum firmato a Villa Madama.

Botta e risposta a distanza tra i due vicepremier Salvini e Di Maio sulla visita in Italia del presidente cinese. “Sono contento che il presidente cinese venga in Italia, bene il memorandum, ma questo deve essere a parità di condizioni. Non è una competizione normale, non mi si venga a dire che in Cina vige il mercato libero – dove lo stato non interviene nell’economia – la giustizia e nell’informazione” ha commentato il leader della Lega a margine del Forum di Cernobbio.

Non tarda ad arrivare la replica di Di Maio. Salvini “ha il diritto di parlare, io di fare i fatti come ministro dello Sviluppo economico: oggi abbiamo firmato accordi per 2 miliardi e mezzo e un potenziale di 20 miliardi. Questi sono i fatti che mi interessano” ha detto, interpellato in merito durante un punto stampa a Villa Madama.

“Un passo molto importante”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al presidente cinese Xi Jinping per la visita di congedo al Quirinale. Mattarella ha ringraziato Xi per la visita e per i colloqui “molto interessanti” avuti ieri. Il presidente Xi ha a sua volta ringraziato Mattarella dell’ospitalità e ha affermato che la visita è servita a “intensificare l’amicizia tradizionale e i rapporti bilaterali che in futuro possiamo ancora promuovere di più la cooperazione Italia-Cina”.