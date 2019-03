Via della Seta, Il presidente cinese Xi ieri sera è a Roma per comprarsi mezza Italia: nella sua visione la nazione diventa approdo primario nel Mediterraneo.

Roma, 22 Mar 2019 – Xi Jinping è arrivato ieri sera a Roma insieme alla moglie e a una nutrita delegazione. Inizia, così, il viaggio del presidente cinese per la Nuova via della Seta. L’Italia è la prima tappa, seguiranno Montecarlo e la Francia. A Roma, Xi incontrerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (che ieri mattina ha auspicato che l’intensificazione dei rapporti economici Italia-Cina passi dalla creazione di un contesto quanto più aperto e trasparente possibile), e le altre cariche istituzionali: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico.

Le attese sono per la firma del memorandum d’intesa tra Italia e Cina per l’adesione all’iniziativa Belt and Road (la nuova Via della Seta) – una rete di collegamenti infrastrutturali, marittimi e terrestri basata su due direttrici principali, una continentale e una marittima- al centro del dibattito politico in Italia nelle ultime settimane e fonte di malumori per Ue e Usa.

“Non c’è da convincere nessuno perché o si sottoscrive o non si sottoscrive, doverosamente siccome siamo in famiglia informerò i miei partner su quello che stiamo facendo, ma è ovvio che siamo in pieno accordo e non c’è alcun problema” dice intanto da Bruxelles, dove partecipa al Consiglio europeo, il premier Conte. Non passano molte ore prima che il presidente francese Emmanuel Macron annunci una iniziativa che è anche una frecciata all’Italia.

Il presidente francese riceverà martedì all’Eliseo il presidente cinese assieme al presidente della Commissione Ue Jean-ClaudeJuncker e alla cancelliera tedesca Angela Merkel per parlare di commercio e clima. Lo annuncia l’Eliseo, sottolineando che l’obiettivo è “trovare dei punti di convergenza tra Europa e Cina”: “Il confronto deve essere a livello europeo e non della sola Francia”.

Il nuovo imperatore con l’immagine popolare e bonaria Xi Jinping non è soltanto uno dei leader più potenti della Cina contemporanea, ma in patria ha saputo crearsi anche un’immagine popolare e bonaria, grazie al matrimonio con la cantante Peng Liyuan. Tanto che il loro amore è stato celebrato dalla popolare canzonetta “Xi Dada ama Peng Mama”.

Xi è uno dei leader più potenti della Cina del dopoguerra, a livello di Mao Zedong. Non a caso i suoi ‘pensieri politici’ sono stati inseriti nella costituzione cinese come quelli del fondatore del partito comunista. A suggellare il consolidamento della sua leadership è stata l’abolizione del limite massimo di due mandati presidenziali, approvata un anno fa, che gli permetterà di rimanere alla guida della Cina per lunghi anni, forse anche a vita.

Abile e pragmatico, Xi vuole fare della Cina una superpotenza globale combinando il vecchio e il nuovo. È deciso a mantenere lo stretto controllo del partito comunista sull’intera società cinese, come sanno bene i dissidenti messi a tacere e gli esponenti della minoranza islamica degli uiguri inviati nei campi di rieducazione. Ma, allo stesso tempo, si presenta come alfiere del libero commercio internazionale e della crescita economica, anche attraverso il suo progetto della Belt and Road Iniziative che si riallaccia idealmente all’antica Via della Seta.

Ha rispolverato il nazionalismo e i valori tradizionali, portando avanti il rafforzamento delle forze armate e una aggressiva politica di espansione nelle isole contese del mar meridionale della Cina. E non ha esitato a servirsi della sua popolare campagna anticorruzione per consolidare il suo potere, eliminando avversari e personaggi scomodi.

L’idea di Xi è ripercorrere le rotte dell’antica Via della Seta, quella che sotto la dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.), partendo dall’Asia centrale, si estese per oltre seimila chilometri fino all’Europa, per ridare alla Cina un ruolo ‘imperiale’. La sua è l’idea di una ‘cintura economica’ e di una ‘cintura marittima’ sotto la dizione ‘Una strada, una cintura’, poi comunemente ribattezzata Belt and Road iniziative o nuova Via della Seta. Economiche e geopolitiche le motivazioni alla base del progetto di Xi: promuovere una visione più assertiva della Cina, mentre il rallentamento dei ritmi di crescita del Paese – per anni costantemente sopra il 7% – cominciavano a mettere sotto pressione la leadership di Pechino perché aprisse nuovi mercati ai suoi prodotti e alla sua capacità industriale in eccesso.

A oggi, oltre 60 Paesi e 29 organizzazioni internazionali hanno firmato memorandum d’intesa per aderire all’iniziativa o hanno manifestato la loro intenzione di farlo. Secondo gli esperti, l’approccio ‘aggressivo’ fin qui dimostrato dal presidente cinese è quanto di più lontano da quello dei suoi predecessori, fedeli alla massima di Deng Xiaoping: “Nascondi la tua forza, aspetta il tuo momento”.

L’iniziativa di un piano organico per i collegamenti terrestri fu annunciata da Xi Jinping a settembre del 2013 e la via marittima a ottobre dello stesso anno, contestualmente alla proposta di costituire la Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture (Aiib), dotata di un capitale di 100 miliardi di dollari, di cui la Cina sarebbe il principale socio- con un impegno pari a 29,8 miliardi- e gli altri paesi asiatici (tra cui l’India e la Russia) e dell’Oceania avrebbero altri 45 miliardi (l’Italia si è impegnata a sottoscrivere una quota di 2,5 miliardi).

La Via della Seta Terrestre attraverserebbe tutta l’Asia Centrale, arrivando dalla Cina fino alla Spagna: con le infrastrutture esistenti sono già stati simbolicamente inaugurati i collegamenti merci diretti fino a Berlino e Madrid, ma è allo studio anche la possibilità di una linea passeggeri ad alta velocità. La Via Marittima costeggia tutta l’Asia Orientale e Meridionale, arrivando fino al Mar Mediterraneo attraverso il canale di Suez. L’Italia diventerebbe l’ultimo approdo nel Mediterraneo, prima del transito delle merci verso il Nord Europa.

Da almeno 10 anni in Europa c’è una gara aperta per attirare tantissimi soldi in arrivo dalla Cina. In questa gara l’Italia è sul podio, dietro Germania e Francia, ma gli investimenti nel nostro Paese restano sottodimensionati rispetto all’importanza della nostra economia: importiamo il doppio di quello che esportiamo. Obiettivo del governo è esportare più made in Italy.

Hotel Parco dei Principi blindato per accogliere Xi Jinping e la corposa delegazione al seguito di oltre 500 personalità e ospiti. Xi alloggia nella suite Royal dell’hotel Parco dei Principi, appartamento inaccessibile già da alcuni giorni dallo stesso personale dell’hotel per motivi di sicurezza. Servizio d’ordine ai massimi livelli dunque con guardie cinesi e italiane a presidiare l’hotel, sia dalle strade adiacenti interdette al traffico, sia fin sopra al tetto dell’albergo, presidiato dai cecchini.

Il presidente cinese e i suoi ospiti potranno contare su un menù dedicato alla cucina cinese con parte del personale e lo stesso chef arrivati direttamente dalla Cina con i loro prodotti. L’hotel si è dovuto dotare di alcuni frigoriferi nuovi per l’occasione per contenere esclusivamente i pasti del presidente e del suo staff. Stamattina Xi sarà ricevuto dal presidente della Repubblica al Quirinale, dove è prevista la cena di Stato in suo onore a cui parteciperà anche il cinese più famoso in Italia, il presidente dell’Inter Zhang Kangyang. Sarà il cantante Andrea Bocelli a chiudere la serata. Bocelli, famosissimo anche in Cina, eseguirà un repertorio di brani classici della tradizione italiana nella splendida cappella Paolina che si affaccia sul salone dei Corazzieri.