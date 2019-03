Spaccio di stupefacenti in via Roma: i carabinieri arrestano un pregiudicato gambiano di 21 anni.

Cagliari, 22 Mar 2019 – Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari, hanno arrestato per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, un giovane extracomunitario originario del Gambia, di 21 anni, richiedente asilo, con vari precedenti penali.

Da mesi gli investigatori dell’Arma ricevono numerose segnalazioni di cittadini per l’incessante traffico illecito di sostanze illegali nel centro città e, messe sotto controllo alcune aree, in particolare la carreggiata centrale di via Roma e le vicine piazze Matteotti e Piazza del Carmine, ieri sera, hanno notato atteggiamenti sospetti da parte di un gruppo di giovani extracomunitari nei pressi della fermata autobus antistante la Rinascente. Pertanto si sono nascosti ed hanno riscontrato, dopo qualche minuto, effettivamente una costante attività di vendita al dettaglio. Infatti dopo pochi minuti, sono intervenuti nella piena flagranza del reato di detenzione e spaccio di droghe, si sono avvicinati allo spacciatore che come ha visto i militari ha gettato via le dosi dello stupefacente e subito dopo ha tentato la fuga a piedi in direzione della stazione Arst.

Quindi è stato inseguito da due carabinieri ed poco dopo il pregiudicato di colore è stato fermato nei pressi di via XX Settembre in direzione via Riva di Ponente anche grazie all’ausilio di altri due militari che nel frattempo hanno intercettato l’extracomunitario attraverso un inseguimento in auto.

Nelle prime fasi della fuga il gambiano è caduto rovinosamente a terra inciampando a ridosso del marciapiede di via Roma (lato porto), ma subito si è rialzato continuando la disperata corsa. Ma poco dopo è stato fermato, sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di oltre 15 dosi hashish, per un totale di oltre 40 grammi. Pertanto, è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e portato negli uffici del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, dove è stato trattenuto presso le camere di sicurezza n attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per oggi.