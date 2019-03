Oggi 22 Marzo a Villa Devoto, nel pomeriggio, passaggio di consegne fra Pigliaru e Solinas

Cagliari, 22 Mar 2019 – Passaggio di consegne nel pomeriggio a Villa Devoto, sede di rappresentanza della Regione Sardegna, tra il governatore uscente, Francesco Pigliaru e il neo presidente, Christian Solinas, proclamato mercoledì scorso dalla Corte d’Appello di Cagliari.

L’incontro, avvenuto in un clima di cordialità, è iniziato alle 17 ed è tutt’ora in corso. La cerimonia è stata aperta con la tradizionale stretta di mano. I due hanno poi approfondito alcuni dei temi più significativi legati alle questioni più urgenti con le quali si dovrà confrontare il nuovo presidente. Com