Carabinieri compagnia di Isili denunciano un 35enne per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Isili, 22 Mar 2019 – I carabinieri dell’Aliquota radiomobile del Norm della compagnia di Isili, impegnati in servizio di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio sui territori del Sarcidano, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della repubblica di Cagliari un trentacinquenne originario dell’Ogliastra per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Durante un controllo alla circolazione stradale l’uomo è stato, infatti, trovato in possesso di un coltello del genere proibito per il quale la normativa vigente vieta il porto senza giustificato motivo.