Gdf Sassari: vasta operazione anti contraffazione a Tempio Pausania nel periodo del carnevale. Sequestrati oltre 260.000 costumi e decorazioni.

Olbia, 21 Mar 2019 – Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposta in occasione delle trascorse festività carnevalesche dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, nel settore del contrasto della contraffazione e della tutela della sicurezza dei prodotti, i militari del Gruppo di Olbia hanno concluso un’importante operazione finalizzata al ritiro dal mercato di costumi di carnevale, maschere e decorazioni non conformi e giocattoli con marchi di fabbrica contraffatti.

In particolare, i Baschi Verdi olbiesi hanno svolto una complessa attività info-investigativa, concentrando la propria attenzione sugli esercizi commerciali del Comune di Tempio Pausania, un’area in cui il carnevale risulta eccezionalmente sentito e caratterizzato da eventi, manifestazioni e sfilate che vedono la partecipazione di persone da tutta la regione. E, infatti, diverse pattuglie hanno sono entrate presso cinque esercizi commerciali, tutti gestiti dai soliti cinesi, dove hanno potuto verificare la commercializzazione di prodotti contraffatti.

Nel corso delle perquisizioni, sono stati rinvenuti costumi e maschere di ogni tipo e giocattoli recanti i marchi contraffatti dei principali protagonisti dei cartoni animati per bambini, in primis “Lol surprise” e “PJ Mask”. Tutti gli articoli erano stati fedelmente riprodotti e confezionati in modo da poter ingannare il consumatore finale che effettuava l’acquisto non consapevole di aver scelto un prodotto contraffatto.

Complessivamente, l’operazione ha consentito di sottoporre a sequestro oltre 260.000 articoli privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo e circa 700 giocattoli risultati contraffatti.