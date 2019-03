Arrestato nuorese a Sassari per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope e resistenza a Pubblico Ufficiale

Sassari, 21 Mar 2019 – Nell’ambito dell’attività del personale della Polizia di Stato di Sassari che ha portato, ieri sera, all’arresto di un 51enne, originario del nuorese, residente in città, per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope e resistenza a Pubblico Ufficiale, sono stati sequestrati all’interno del vano portabagagli del Fiat Doblò, occultati sotto un cumulo di legna, un totale di 31 confezioni termosaldate di marijuana, per un peso complessivo tortale di 20,54 Kg.

Gli agenti durante la perquisizione dell’abitazione dell’arrestato, ha permesso di rinvenire altri 313 grammi di marijuana, un panetto del peso di 83 gr. di hashish, oltre a 145 gr di sostanza da taglio ed un bilancino di precisione, mentre occultati all’interno di una cassaforte sono stati recuperati 500,00 euro in contanti e 17 gr. di cocaina, suddivisa in piccole dosi.

L’uomo, che è stato rinchiuso nel carcere sassarese di Bancali, verrà sottoposto, nei prossimi giorni, ad interrogatorio di garanzia da parte del Gip presso il Tribunale.