Amministrazione comunale di Cagliari organizza giornata di preparazione al Test di Medicina e Odontoiatria

Cagliari, 21 Mar 2019 – Si terrà sabato 30 marzo dalle ore 14 alle ore 18 presso lo Spazio Eventi al piano primo della Mediateca del Mediterraneo, la “Giornata di preparazione al Test di Medicina e Odontoiatria” rivolta a tutti gli aspiranti medici di città e provincia e non solo.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Si consiglia la partecipazione dal 5° anno delle superiori in poi.

Temi trattati e opportunità:

– introduzione al test di medicina: date, modalità, breve storia del test di medicina negli ultimi anni, iter di iscrizione al test;

– scelta della sede universitaria e confronto tra le varie facoltà di Medicina italiane;

– possibilità di interagire con studenti universitari e conoscere la loro esperienza di studi;

– come organizzare lo studio: coniugare maturità e test di ammissione, cosa fare nei prossimi mesi, quale materiale utilizzare per studiare al meglio nel minor tempo possibile;

– trucchi e consigli derivati dall’esperienza di chi ce l’ha fatta, di chi ha provato l’ansia di quel momento e ha imparato ad affrontarla;

– simulazione del Test, ridotta (30 domande), per tutti gli aspiranti medici della provincia, con domande inedite;

– correzione della simulazione con consigli strategici per il superamento del test;

– spazio per domande, dubbi, riflessioni.

L’iniziativa è interamente organizzata dagli studenti universitari della facoltà di Medicina e Chirurgia.

Si consiglia la partecipazione a chi vede nel proprio futuro universitario un corso di Laurea di area sanitaria che prevede il test di ingresso: non solo Medicina, ma anche Odontoiatria, Veterinaria e le varie lauree triennali (fisioterapia, infermieristica, ostetricia ecc.).

Per iscriversi all’evento e per maggiori informazioni, visitare il sito www.testbusters.it

