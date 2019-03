Online il nuovo Media Centre di Air Italy: tutte le news sempre aggiornate online. Galleria fotografica e video scaricabili

Olbia, 20 Mar 2019 – Air Italy presenta il nuovo Media Center, dove i professionisti della comunicazione possono trovare tutte le novità, le informazioni e gli strumenti necessari per il loro lavoro.

Il nuovo Air Italy Media Centre, in versione italiano/inglese, si avvale della piattaforma dell’azienda olandese PressPage ed è strutturato con tre livelli di notizie: Ultime news e destinazioni, Company news e Archivio news. A questa sezione si aggiunge una galleria multimediale, nella quale è possibile scaricare immagini e video.

Nel Media Centre sono presenti gli ultimi post pubblicati da Air Italy sui social network Twitter e Facebook, i contatti dell’ufficio stampa della Compagnia e lo spazio per l’iscrizione alla mailing dedicata ai giornalisti.

A volte, soprattutto quando una compagnia aerea opera sul mercato globale, ottenere informazioni fresche e costanti può essere una sfida per chi lavora per i media. Il nostro obiettivo con questo investimento tecnologico è di rendere disponibili le nostre notizie ufficiali e lasciare che i media facciano il loro lavoro nel modo più semplice possibile”. Com