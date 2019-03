Attivo ogni mercoledì il “Punto Famiglia” delle Acli uno sportello d’ascolto gratuito per chi è in difficoltà

Cagliari, 20 Mar 2019 – Disagio nei rapporti affettivi di coppia o tra i figli e i genitori. Difficoltà legate al lavoro o ai momenti difficili della vita. Problematiche psicologiche come ansia e depressione.

Consapevoli della portata di un fenomeno che colpisce oltre 6mila sardi e vista l’efficacia di un’iniziativa già attiva da qualche anno, le Acli provinciali di Cagliari hanno deciso di rinnovare il Punto Famiglia, sportello psicologico di ascolto gratuitamente a disposizione della cittadinanza.

Ogni mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 nella sede provinciale di viale Marconi 4, una psicologa sarà in sede per offrire ascolto, sostegno e consulenza nella gestione di qualsiasi difficoltà o problematica ci si trovi ad affrontare nelle diverse fasi della propria vita.

Il servizio, per accedere al quale è necessario essere soci Acli e fissare un appuntamento, è pensato per aiutare le persone a far fronte alle proprie difficoltà e, nei casi più complessi, sostenere e guidare nella decisione di rivolgersi ad esperti e strutture sanitarie competenti.

Punto Famiglia – Supporto Psicologico

Orari di apertura:

Mercoledì

9.00 – 12.00

15.00 – 18.00

Per maggiori informazioni e per gli appuntamenti contattare la sede provinciale delle Acli: tel. 07043039 – e-mail acliprovincialicagliari@gmail.com