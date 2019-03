Rapina in un bar di Villamar: tre banditi fanno irruzione all’interno del locale e portano via l’incasso del bar e delle 5 slot machine presenti. Indagano i carabinieri di Sanluri

Sanluri, 19 Mar 2019 – Questa notte, verso le 02:30, tre persone incappucciate si sono introdotte all’interno di un bar in via d’Itria e dopo aver intimato al proprietario, in quel momento intento a fare le pulizie, di non muoversi e non chiedere aiuto, hanno scassinato 5 slot-machine, portando via il contenuto insieme all’incasso della serata.

I malviventi si sono inoltre intrattenuti all’interno del locale per circa 2 ore per poi darsi alla fuga. Il proprietario è riuscito solo dopo un po’ di tempo a chiamare i carabinieri tramite il 112.

Immediatamente è scattata la ricerca dei rapinatori, ma visto il tempo trascorso, sono risultate vane. In seguito sul luogo del reato sono giunti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri che hanno provveduto al sopralluogo.

Indagini in corso.