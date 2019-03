Ventunenne con precedenti penali arrestato dai carabinieri del Norm della compagnia di Quartu S.E. per furto aggravato.

Quartu Sant’Elena (Ca), 18 Mar 2019 – Questa notte, a Selargius, in via Rossini, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm della compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato per tentato furto aggravato Alessandro Usai, 21 anni, della cittadina alle porte di Cagliari, con precedenti di polizia.

Il ragazzo è stato bloccato dai militari dopo avere rotto il finestrino lato guida ed essersi introdotto all’interno di una autovettura parcheggiata sulla pubblica via.

Quindi il giovane è stato fermato, dichiarato in arresto e al termine delle formalità di rito, è stato portato davanti al giudice unico presso il Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida, al termine della quale l’arresto è stato convalidato ed è stata disposto che Usai venisse portato e rinchiuso nel carcere di Uta in attesa della nuova udienza fissata per il 29 marzo prossimo.