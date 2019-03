Un 44enne di Cagliari arrestato dai carabinieri della compagnia del capoluogo per maltrattamenti in famiglia.

Cagliari, 18 Mar 2019 – Questa notte, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia di Alessandro Melis, di 44 anni, ritenuto responsabile di aver percosso e minacciato in più occasioni il padre e il fratello conviventi.

In particolare i militari sono intervenuti intorno alle 22:00 in una palazzina in via Utzeri, a seguito della richiesta di aiuto del fratello dell’arrestato, in quanto il congiunto, in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol, a seguito di un alterco avuto proprio con il fratello per futili motivi, aveva dapprima aggredito con dei pugni quest’ultimo e poi il padre intervenuto per placare gli animi. Ma al momento dell’arrivo dei militari l’aggressore si era allontanato riferendo ai familiari di recarsi da altre persone per trascorrere la notte.

Dopo poche ore, la centrale operativa della compagnia cc di Cagliari ha inviato sul posto nuovamente una pattuglia del radiomobile poiché Melis aveva fatto rientro in casa dove ha minacciato nuovamente il padre ed il fratello ed infine danneggiato la porta d’ingresso dell’appartamento.

Quindi i carabinieri, dopo aver ricevuto anche le testimonianza dei vicini che riferivano che non era stato il primo episodio di violenza, hanno rintracciato l’aggressore nei pressi dell’immobile nascosto dietro una colonna di un palazzo vicino.

L’uomo, con precedenti di polizia, è stato veniva portato in caserma e successivamente rinchiuso nella casa circondariale di Uta (Ca), come disposto dall’Autorità Giudiziaria.