Prima vanno al bar a bere da amici e poi uno di loro sferra una coltellata all’addome dell’altro: arrestato 49enne per tentato omicidio.

Carbonia, 18 Mar 2019 – Ieri sera militari della stazione di Sant’Antioco, hanno arrestato Antonello Matzedda, di 49 anni, nato in Carbonia ma residente in Sant’Antioco loc. Sa Barra, operaio, con precedenti penali, per il tentato omicidio di Pierpalo Carta, di 43 anni, di Sant’Antioco, operaio, con precedenti penali.

I due, dopo abbondanti bevute di alcolici, hanno litigato all’interno di un bar del lungomare Cristoforo Colombo di Sant’Antioco.

Durante la colluttazione, Matzedda ha inferto una coltellata alla vittima colpendola al ventre. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia dove è al momento sottoposto ad intervento chirurgico per probabile lesione di organi interni. Non risulta in pericolo di vita.

L’arrestato è stato trasferito e rinchiuso nel carcere di Uta.